«Концессии водоснабжения» выступили партнером конкурса АРТ МИР: «Мастерская соцрекламы целей устойчивого развития» и поддержали участников. Цели, продвигаемые конкурсом, созвучны миссии концессий: хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и санитария, ответственное потребление и производство.

В Волгограде и Волжском студенты творческих специальностей изготовили работы, призывающие к размышлению и достижению целей устойчивого развития. Призывы сохранять планету в чистоте, беречь природные ресурсы и свое здоровье конкурсанты выразили в форме плакатов, постеров, рекламных афиш, открыток и дизайна для сувенирной продукции. Конкурс прошел в смешанном формате: несколько человек участвовали онлайн, большинство очно. Работы выполнили с помощью карандашей, красок и компьютерных технологий.

Многие конкурсные работы – практически готовые материалы для размещения на городских баннерах и информационных площадках. Важность продвижения целей в области устойчивого развития невозможно преувеличить, ведь это всеобщий призыв к действиям по решению экологических проблем, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире.

«Концессии водоснабжения» подарили участникам раскраски «Как устроен водопровод», а конкурсанту, чья работа откликнулась философии компании, подарили особый приз – коллекционную книгу «Берега и горизонты». Параллельно с описанием современной практики управления активами за рубежом в издании разместилась экспозиция картин современных художников, которые отобразили окружающий мир масляными красками на холсте.

Конкурс организован ТОС «Высота» благодаря микрогранту в рамках «Глобальной недели действий для достижения ЦУР» при поддержке организации Dekabristen e.V., SOIN Network.