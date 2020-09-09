«Концессии водоснабжения» приступили к сезонной проверке уличной системы пожаротушения совместно с районными подразделениями МЧС России. Обследование позволяет вовремя устранить неполадки, чтобы беспроблемно подключать оборудование для тушения пожаров. С начала года концессии установили 123 новых пожарных гидранта взамен вышедших из строя. Всего специалистам предстоит обследовать более 3800 единиц во всех районах города.

Проверка оборудования проводится специалистами в несколько этапов. Сначала они осматривают крышку колодца, сам колодец и корпус гидранта. В преддверии морозов особое внимание обращается на наличие воды в корпусе и в колодце: колодец должен быть сухим и чистым. Затем устанавливают пожарную колонку, через которую проверяют выпуск воды, при закрытии проверяют герметичность гидранта.

Проверка определяет работоспособность пожарного гидранта. В случае выявления неполадок специалисты водоканала устраняют неисправности или меняют оборудование на новое. В случае необходимости обновляют и таблички, указывающие на расположение пожарных гидрантов.

Плановые обследования проводят два раза в год – весной и осенью. Проверка позволяет заблаговременно выявлять вышедшие из строя гидранты, сохраняя коммуникации в рабочем состоянии. Исправная работа противопожарной инфраструктуры является одной из основ безопасной жизни в большом городе.



