В рамках подготовки к отопительному сезону бригады приступили к монтажу второго участка трубопровода протяженностью 200 метров на тепловой сети по ул. Козловской. Сейчас на объекте ведутся сварочные работы.

Замене подлежит второй участок изношенной теплотрассы диаметром 500 мм на пересечении ул. Козловской с ул. Академической в Ворошиловском районе.

Ранее компания заменила 200 метров теплотрассы на первом участке по ул. Козловская, 3-5, а также восстановила асфальтобетонное покрытие дороги. Еще 200 метров трубопровода заменят на третьем участке в границах от ул. Академическая до ул. Огарёва. Для обновленных трубопроводов используется жидкая теплоизоляция местного производителя. Обновление сети позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в сотни многоквартирных домов и социальные объекты.

Напомним, магистральный трубопровод теплоснабжения был включен в инвестиционную программу на текущий год по результатам прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. В декабре 2019 года на теплотрассах по ул. Козловской специалисты ликвидировали несколько порывов, вызванных критическим состоянием трубопроводов. Учитывая степень износа коммуникации, мэрией совместно с ресурсоснабжающей организацией было принято решение внести корректировку в инвестпрограмму, включив реконструкцию данных объектов в приоритетном порядке.

Разрешение на производство работ получено при условии, что после окончания «Концессии теплоснабжения» восстановят дорожное полотно с укладкой двух слоев асфальтобетона, как уже сделано на первом участке магистрали. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.



