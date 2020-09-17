В конце сентября в Кировском районе будет временно отключено газоснабжение. Это связанно с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», газ будет отключен 30 сентября 2020г. с 10:00 до 17:00 потребителям, проживающим в Кировском районе Волгограда по следующим адресам:

ул. Братская, 17, 19, 21, 25, 27, 28Б;

ул. Астраханская, 53;

ул. Добролюбова, 45, 47, 49;

ул. Луначарского, 3;

ул. Астраханская, 39, 39А, 41;

ул. Шевченко, 5, 7;

ул. Шлюзовая, 21А, 21Г, 28Б;

ул. Радищева, 6;

ул. Никитина, 47;

ул. Омская, 18А, 18/1, 18/2, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31;

пер. Базарный, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19;

пер. Короленко, 2-ой, 27;

ул. Добролюбова, 27/1, 27/2, 27/3, 33;

ул. Р. Ролана, 1, 3;

ул. Чернышевского, 4, 7, 8, 10;

ул. Астраханская, 26;

ул. Шлюзовая, 4, 8, 10, 11, 12А, 15, 18А, 26, 28;

ул. Гастелло, 3-6, 11, 13, 14, 18-22, 24-27, 28А, 29, 30;

ул. Серафимовича, (нечет) 17, 19, 23;

ул. Первоуральская, 2, 3, 5-11, 6А, 13, 14, 18, 20, 20/2;

ул. Астраханская, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 87, 88, 88А, 89, 89А, 90, 91, 92, 96;

ул. Добролюбова, 64, 66, 70, 72, 74, 76А, 78, 84, 86, 89А, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 111;

ул. Терновая, 27, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51;

ул. Никитина, 23, 29, 33, 33А, 37, 37А;

ул. Мопровская, (четн.) 4, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Братская, 6, 14, 16, 18, 20а, 24, 26, 28;

ул. Пехотная, 3, 4, 14, 16, 16а, 17, 20/1, 21, 22, 22/2, 24/1, 24/2, 25, 29а, 31;

ул. Североуральская, 3, 4, 5, 9, 9Б, 10, 11, 14, 18, 20, 24, 25, 26;

ул. Кирова, 66, 72;

ул. Астраханская, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 76, 78, 78а;

ул. Добролюбова, 48, 50А, 54, 54Б, 56, 67, 69, 73, 77, 83;

ул. Терновая, 5, 8, 9, 10, 11, 14а, 14/1, 16, 19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 56;

ул. Никитина, 7, 9, 17а;

ул. Мопровская, 3, 13, 15, 19;

ул. Серафимовича, (четн.)12, 14, 14А, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1;

ул. Первоуральская, 17, 24, 26;

ул. Астраханская, 97, 98, 102А, 105, 110, 116;

ул. Добролюбова, 90, 90А, 92, 100, 102, 104, 113, 113/1, 113/3, 115, 119, 121, 129;

ул.Терновая, 53, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 85, 84, 85, 88, 89, 89Б, 90;

ул. Никитина, 49, 57, 63, 69, 43, 43А;

ул. Радищева, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 22А, 24Б;

пер. Добролюбова, 3, 7, 9, 12, 14, 14А;

ул. Сивашская, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12/1;

пер. Сухореченский, 3, 4, 12, 13, 16/А, 24;

пер. Дубовский, 4;

ул. Первоуральская, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4;

пер. Никитина 1-ый, 4А, 5.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

44-04-21, 44-06-80. (абонентский отдел Кировского района),

34-04-34 («Контакт-центр»)



