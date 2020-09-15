Начало учебного года для любой мамы это испытание. Помимо самого обучения на голову «сваливаются» и другие заботы. А самой главной из них является забота о здоровье ребенка. Всем известно, что школа, да и детский сад, это главный рассадник болезней. А в период холодов этих болезней становится больше и тут возникает вопрос — «как уберечь ребенка от сезонных заболеваний?»

Тут, конечно, в первую очередь все зависит от иммунитета самого ребенка, насколько он у него крепкий. И если ребенок слабенький в этом плане, то вам помогут лишь специалисты. Ну а если ваше чадо все же имеет крепкий иммунитет, то уберечь его от сезонных простуд вам помогут несколько нехитрых способов.

1 способ

Начинайте «подкармливать» иммунитет ребенка витаминами ещё с лета. Это поддержит иммунитет и поможет ему выстоять перед натиском всяческих «зараз».

2 способ

Приучите ребенка к гигиене. Промывайте нос и горло соляными растворами. К нашему счастью в аптеках их множество и можно выбрать на свой кошелек и усмотрение или же вообще сделать самим. Конечно, перед этим проконсультируйтесь со специалистом.

3 способ

По возможности добавьте в рацион ребенка больше свежих и полезных продуктов. Также можно приучить его пить травяной чай, домашний компот или сок. Это также поспособствует поддержанию иммунитета.

Ну вот собственно и все нехитрые советы, которые могут помочь и вам. Не болейте!



