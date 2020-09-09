11 сентября в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова открывается выставка работ народного художника СССР Петра Оссовского, приуроченная к 95-летию со дня его рождения. В экспозиции будут представлены около 20 живописных и графических произведений Петра Оссовского из коллекции Музея Машкова.

Всю свою жизнь художник создавал одно эпическое повествование, посвящённое знаменательным датам в истории России, её героическим и трагическим страницам, русским людям и родной земле, которую он открыл для себя на Древней Псковщине, напоённой глубокой истинной красотой и суровым былинным величием. Его картины, живописные циклы, графические серии раскрывают «исторический подход в духе неразрывного единства времен».

Выставка «Человек державный» будет работать с 11 сентября по 2 ноября 2020 года в основном здании Музея Машкова по адресу: пр. Ленина, 21.



