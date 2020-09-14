В конце сентября на объектах систем газоснабжения и газораспределения будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем на некоторых улицах в трех районах будет временно отключен газ. Поставка газа будет приостановлена в Тракторозаводском, Дзержинском и Ворошиловском районах.

Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в Тракторозаводском районе газ отключат 24 сентября 2020г. с 1:00 до 20:00 потребителям, проживающим по следующим адресам:

ул. Героев Тулы, 6/1917, 90, 90а, 93/22, 93/27, 93/34, 93/98, 93/106, 93/123, 93/135, 93/815, 93/910, 93/921, 93/1010, 93/1022, 93/1023, 93/1040, 93/1314, 93/1352, 93/1357, 94, 94а, 96, 100, 104, 110, 136, 142, 144, 146, 150, 151, 162, 164, 170, 180, 198, 226, 228, 232, 236, 246, 252, 258, 268, 272, 280, 286, 288;

ул. Латошинская, 3, 4а, 5, 8, 8а, 10, 11, 12, 14д, 14ж, 14к, 14л, 14м, 14н, 14р, 14с, 14-21, 18А, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 30а, 30б, 30г, 30д, 30л, 32б, 32д, 32и, 32к, 34б, 36д, 37-43, 37б, 38в, 38г, 38к, 40а, 40б, 40г, 42б, 42д, 44д, 44к, 44л, 46, 46а, 46г, 46д, 47, 48а, 48г, 48д, 48к, 48л, 49, 50/271, 52а, 64а, 66а, 68, 84, 88, 90, 90А, 98, 100, 104, 106, 116, 124, 136;

ул. Грушовая, 360, 284;

ул. Латошинка, 1(24), 2(22а);

ул. Прибрежная, 4;

ул. Радужная, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24;

ул. Тополиная, 2, 5, 7, 8, 9, 12-17, 21-24, 26-31, 35, 37, 39, 43, 45;

ул. Прохладная, 9, 11, 13;

ул. Брусничная, 11а, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32-38, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 67б, 69, 71, 73, 75;

пер. Короткий, 1-4, 6-10, 23/279;

ул. Клубничная, нечёт.1-21;

СНТ «Север», 27, 28;

СНТ «Мичуринец-7», кв.27д32, кв.19д.9, 7; кв.14д.8; кв.15д.6; кв.1 д.11, 14, 18, 17, 8, 6, 4, кв.16 д.4, кв.17 уч.7;

пер. Ключевой, 4, 6, 10, 14, 23/231, 23/229, 23/230, 23/280, 23/28623/287;

СНТ «Дзержинец», кв.107уч.102, кв.107уч.127, кв.107уч.14а;

ул. Г.Тулы, СНТ «Строитель», 21б;

ул. Латошинская, 1а(4), 4а(22д), 8, 15, 20, 26, 30б, 31, 31/1(22), 31/2, 34г(5), 36б(6), 40д(18), 40к, 42г(16), 54(23), 60(21)22;

ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 19;

ул. Колумба, 2, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15;

ул. Бардина, 1-5, 2а, 6а, 7-12, 14, 15, 17, 17а, 19, 28;

ул. Островская, 30, 32;

ул. Героев Шипки, 1, 1а, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).

24 сентября 2020г. с 10:00 до 16:00 жители Дзержинского района временно останутся без газа:

ул. Хорошева, 14А.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского, Центрального районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).

24 сентября 2020г. с 8:30 до 19:00 газ будет отключен потребителям Ворошиловского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Рабоче-Крестьянская, 4;

ул. Ким, 16;

ул. Каннуникова, 1.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского, Советского районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).

25 сентября 2020г. с 9:00 до 20:00 ещё один дом Ворошиловского района Волгограда будет временно отключен от газа:

ул. Козловская, 4.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского, Советского районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.



