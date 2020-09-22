Авиакомпания ЮВТ Аэро начинает выполнять регулярные рейсы по маршруту Волгоград – Казань — Нижневартовск. Рейсы начнут выполняться с 23 сентября по средам, обратный – по вторникам.

По данным пресс-службы ПАО «Международный аэропорт Волгоград», вылетать в столицу Татарстана самолеты авиаперевозчика будут в 14:50, из Казани в 16:30 самолеты будут отправляться в Нижневартовск и приземляться там в 21:10.

Прилетать обратно самолеты авиаперевозчика в Волгоград будут еженедельно в 01:40 (время отправления из Нижневартовска в 21:30, прибытие в Казань в 22:20, отправление – в 23:10). Для каждого из городов указано местное время.

Рейсы будут выполнять 50-местные CRJ-200.

Стоимость перелета в Нижневартовск – от 7 801 руб. (в одном направлении). Билеты уже в продаже.

Ознакомиться с актуальным расписанием и забронировать билет можно на официальном сайте перевозчика https://uvtaero.ru/



