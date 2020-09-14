Главная цель проекта – показать, что современная поэзия, обитающая на просторах интернета, также многогранна и интересна для современного читателя, как и классические произведения поэтов. Волгоградская ОУНБ им. М. Горького приглашает молодых поэтов присоединиться к программе и представить свои стихотворения. Заявки на участие принимаются на электронный адрес [email protected] с пометкой «Поэтический РуНЭТ».

Принять участие в поэтическом проекте может каждый любитель поэзии, предложив стихотворение современного автора для видеопрочтения и заполнив простую форму на сайте.