Волгоградцам предлагают нарисовать иллюстрации к любимым произведениям. Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Максима Горького приглашает творческих волгоградцев принять участие в конкурсе иллюстраций к литературным произведениям «Слова и краски».

По данным пресс-службы библиотеки, участникам необходимо выполнить один или серию рисунков к любимому рассказу или роману, что даст возможность выиграть ценные призы, а также поучаствовать в выставке работ «Я так вижу».

Работы принимаются до 24 ноября 2020 года по электронному адресу [email protected] и в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Подведение итогов и награждение победителей запланировано на 29 ноября 2020 года на праздничном заседании клуба семейного чтения «ВМесте», посвящённом Дню матери (в случае снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции).

Положение о конкурсе и анкета-заявка опубликованы на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Справки по телефону 8-927-068-80-86 (ведущий библиотекарь отдела «Электронный читальный зал» Нелли Сергеевна Колесникова).