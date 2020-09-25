В региональные больницы продолжают поступать передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Так, в центральные больницы Урюпинского и Палласовского районов поступили два новых ФАПа. Мобильные медицинские пункты будут обслуживать жителей отдаленных поселений.

По информации облздрава, ФАПы на колесах, в соответствии с предварительно составленным графиком, будут обслуживать малонаселенные хутора и села, где нет стационарных медучреждений. Передвижные комплексы оснащены всем необходимым оборудованием для проведения профилактических осмотров и диспансерного наблюдения, в том числе электрокардиографом, индикатором внутриглазного давления, гинекологическим креслом, биохимическим анализатором крови. Безопасность медиков и пациентов ФАПов будет обеспечиваться с помощью бактерицидных облучателей, которыми оснащен каждый передвижной комплекс. Жители могут, не выезжая из своего населенного пункта, сдать анализ крови, а также сделать прививку от гриппа. Жителей будут заранее информировать о прибытии врачей.