В Тракторозаводском районе Волгограде во время инженерных изысканий было выявлено ещё два дома, которые по итогам обследований решено снести.

В результате проведенных инженерных изысканий было выявлено наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов №№ 7, 8 по ул. Мукачевская в Волгограде, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан.

На основании данных изысканий Инспекцией составлены заключения о техническом состоянии данных домов, которые направлены в межведомственную комиссию Тракторозаводского района Волгограда для их рассмотрения и принятия решения в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

По результатам рассмотрения заключений Инспекции межведомственной комиссией приняты решения о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу.



