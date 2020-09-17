В ближайшую субботу волгоградцев приглашают совершить экскурсионную прогулку по Севастопольской набережной, которую проведут сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта».

По данным пресс-службы музея-заповедника, во время экскурсии участники узнают массу интересных фактов об истории строительства Волго-Донского судоходного канала имени В.И.Ленина, побывают у его первого шлюза, увидят памятник В.И.Ленину – самый высокий памятник реально жившему человеку, занесенный в книгу рекордов Гиннеса, а также памятник-маяк морякам Волжской военной флотилии и 40-метровую триумфальную арку.

Экскурсия состоится 19 сентября, начало в 15:00. Более подробная информация и запись по телефонам 67-33-02, 8-927-511-67-49.



