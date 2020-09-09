Движение по мосту через Волжскую ГЭС для грузовиков станет возможным начиная с 16 сентября. По мосту будет разрешено передвигаться грузовым машинам массой более 3,5 тонн только в ночное время.

Как сообщает администрация Волжского, в связи с понижением температуры воздуха в ночное время с 16 сентября ограничения проезда большегрузного транспорта по мостовому комплексу будут действовать с 7:00 до 21:00, с разрешением проезда ночью. Такой режим движения для большегрузов продлится до 15 ноября.

В дневное же время комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского предлагает водителям транспортных средств массой более 3,5 тонн осуществлять объезд по новым мостам через Ахтубу и Волгу.



