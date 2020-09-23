Почти полтора миллиона рублей погашенных долгов принесла городскому водоканалу Волгограда расклейка стикеров на домах злостных неплательщиков.

За месяц действия акции сотрудники сбытовых подразделений «Концессий водоснабжения» отметили стикерами свыше 700 домов, владельцы которых не платят за питьевое водоснабжение. Больше всего позорных наклеек – 424 – пришлось на Дзержинский район Волгограда. Красные стикеры сообщают окружающим, что в этом доме живут за чужой счет.

У каждого, кто не получает оплаты за свой труд, есть выбор: терпеть или прекратить неоплаченную работу. Учитывая эпидемическую ситуацию, коммунальщики временно отказались от своего права отключать воду обитателям коттеджей. Но как только ситуация наладится, неплательщикам в этих роскошных домах придется заботиться о водоснабжении своих владений самим – можно ходить на колонку, бурить скважину и так далее. Или погасить долги и пользоваться водой на законных основаниях.

Сегодня водоканал экономит на всем: на покупке новой техники, на заполнении вакансий и так далее. У бригад аварийно-восстановительных работ очень большая загрузка, поэтому на устранение аварии они порой приезжают только после того, как закончат работу на предыдущей. Если рядом с вашим домом течь из земли, а коммунальщики, как вам кажется, не спешат, это значит, что неплательщики живут за чужой, в том числе за ваш счет.

Наклейки на домах неплательщиков призваны сформировать четкую позицию общества по отношению к долгам за коммунальные ресурсы: обязанность своевременно оплачивать коммунальные услуги не только установлена законом, но и является ответственностью каждого потребителя перед соседями, перед своим городом. Временная отмена пени – это не каникулы от оплаты, это помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Акция с размещением наклеек на дома должников доказала свою эффективность и потому будет продолжаться. Если вы не платите за воду, наклейка скоро появится и на вашем доме.



