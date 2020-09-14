В регионе продолжаются работы по модернизации уличного освещения, которые планируют завершить до конца текущего года. На данный момент работы ведутся в 32 муниципальных районов и городе Михайловка. Строительство новых и обновление существующих линий ведется в рамках программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем наружного освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области».

По данным РИАЦ со ссылкой на региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК, работы охватят 298 населенных пунктов. До января построят 77 километров новых линий, заменят 235 старых опор, установят более девяти тысяч энергоэффективных светильников. Программа рассчитана до 2024 года, но уже в текущем она позволит улучшить качество жизни для более 400 тысяч человек.

Кроме того, реализация программы позволяет не только улучшить освещенность территорий и повысить качество жизни, но и минимизировать риск аварий и потери в сетях, сделать электроснабжение надежным и энергоэффективным.



