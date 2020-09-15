В текущем году в регионе начинают поэтапно вводить раздельное накопление отходов. Согласно действующей территориальной схеме обращения с отходами в ближайшие четыре года во всех населенных пунктах региона будут установлены контейнеры для сухих и смешанных отходов.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в Волгоградской области планируется раздельное накопление твердых коммунальных отходов по двухконтейнерной системе. Это означает, что все жители региона, а также предприятия, учреждения и организации в рамках получения коммунальной услуги должны будут самостоятельно разделять отходы на сухие и смешанные и складировать их специально оформленные для этого контейнеры.

К сухим относятся незагрязненные пищевыми отходами и пригодные для вторичной переработки бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло. Остальные – пищевые отходы, загрязненная упаковка от продуктов, средства личной гигиены – все это подлежит компостированию или захоронению.

Так, в соответствии с терсхемой в этом году планируется ввести раздельное накопление отходов в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда. В следуюшем — в Дзержинском, Центральном, Ворошиловском районах Волгограда, еще через год — в Советском, Кировском, Красноармейском районах Волгограда, Октябрьском, Котельниковском, Городищенском, Иловлинском, Палласовском, Старополтавском, Николаевском, Калачевском, Клетском, Суровикинском, Чернышковском муниципальных районах Волгоградской области. В 2023 году двухконтейнерная система должна заработать в городских округах город – Волжский, Михайловка, Фролово, а также в Среднеахтубинском, Ленинском, Светлоярском, Быковском, Фроловском, Еланском, Кумылженском, Даниловском, Серафимовичском муниципальных районах. И, наконец, в 2024 году – в городских округах город Камышин, Урюпинск, а также Камышинском, Жирновском, Руднянском, Котовском, Дубовском, Ольховском, Урюпинском, Киквидзенском, Новоаннинском, Новониколаевском, Алексеевском, Нехаевском муниципальных районах.

Добавим, контролировать своевременный вывоз отходов с контейнерных площадок обязан региональный оператор ООО «Управление отходами-Волгоград». При этом важно отметить, что сухие и смешанные отходы будут вывозиться разными машинами, чтобы не допустить смешивания полезных фракций с теми, что не подлежат переработке.

Поэтапное введение раздельного накопления позволит повысить долю вторичных материальных ресурсов, получаемых из коммунальных отходов, и достичь общероссийского показателя по утилизации 44,1% к 2024 году.



