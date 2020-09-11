Школьников с 5 по 9 классы приглашают на занятия на Приволжскую детскую железную дорогу, где уже ведется набор учащихся.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, набор продлится до конца сентября. Ребята будут заниматься в рамках профориентационной программы «Юный железнодорожник».

Во время занятий дети изучат профессии машиниста тепловоза, проводника, осмотрщика вагона и специалиста путевого хозяйства. Программа состоит из двух блоков: теоретического (с ноября по апрель) и практического (с мая по октябрь). Также предусмотрено участие в социальных проектах Приволжской магистрали и посещение железнодорожных предприятий (в зависимости от эпидемиологической ситуации в Волгоградском регионе).

В прошлые сезоны воспитанники малой Приволжской участвовали во многих корпоративных и региональных проектах, а также представляли регион на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Например, в июне 2020 года ребята завоевали призовые места на Всероссийском конкурсе молодежных и исследовательских работ «Транспорт будущего».

Более подробную информацию о приеме на Приволжскую детскую железную дорогу можно узнать по телефонам: 8 (8442) 90-42-85 или 8-927-524-86-60.



