Новое оборудование поступило в Калачевскую центральную районную больницу (ЦРБ). Помещение, где монтируют компьютерный томограф, было предварительно отремонтировано. Новый аппарат введут в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ. Всего в 2020-м году для медучреждений Волгоградской области закуплено 11 томографов — они все уже установлены в больницах.

По данным областной администрации, помимо компьютерного томографа Калачевская центральная районная больница также получила цифровой маммограф, рентген-аппарат, несколько единиц эндоскопического оборудования, УЗИ-аппарат экспертного класса. Медицинская техника закуплена по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», в дальнейшем она будет использоваться при обследованиях по онконастороженности — напомним, до конца года в Калачевской ЦРБ откроется межрайонный Центр амбулаторной онкологической помощи. В нем будут получать помощь около ста тысяч жителей Калачевского, Чернышковского, Клетского и Суровикинского районов. Для оперативного обследования им не придется выезжать в Волгоград, здесь же пациенты смогут пройти терапию в условиях дневного стационара.

Добавим, всего в больницы и поликлиники Волгоградской с начала 2020 года поставлены 19 передвижных и стационарных рентгеновских аппаратов, четыре бронхоскопа, 12 аппаратов УЗИ, четыре дезинфекционных камеры, 19 мониторов пациента, пять анализаторов газа и электролитов, 25 паровых стерилизаторов, две кислородные станции. Кроме того, смонтированы 30 единиц техники для оснащения новой инфекционной больницы в Волжском, готовность которой проинспектировал губернатор Андрей Бочаров.



