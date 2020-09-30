Билайн разработает платформу Older для знакомств среди пользователей 60+

Билайн и проектная лаборатория Young Old, которая занимается созданием сервисов для людей старшего возраста, объявили о старте разработки платформенного решения Older для знакомств и поиска единомышленников среди пользователей 60+ по всей России.

«Мы видим, что современные старшие абсолютно не похожи на стереотипные представления о «пенсионерах», и наше исследование полностью подтверждает эти наблюдения. Старшие хотят проводить вторую половину своей жизни осознанно, активно и содержательно, – говорят создатели Young Old Татьяна Дроздова и Екатерина Курашева. – Очевидно, что в этом им могут и должны помочь проекты и сервисы, которые придуманы с учетом реальных потребностей старших и основаны на актуальных технологических решениях, ведь диджитал стал привычной средой и для них. Платформа для общения старших Older – первый шаг в этом направлении».

YoungOld в период пандемии весной 2020 года провела большое исследование, в фокусе которого – ценности, образ жизни и практика коммуникации людей старшего поколения, активно включенных в цифровую среду. Билайн выступил партнером проекта, дополнив результаты качественного исследования лаборатории Young Old обезличенными данными Билайн.Аналитика, которые демонстрируют, насколько активно старшие используют интернет и его возможности.

В ходе исследования выяснилось, что «новые старшие» очень активно пользуются интернетом: по сравнению с предыдущим годом в 2020 году средний интернет-трафик на одного пользователя старше 60 лет увеличился на 102% (причём в период пандемии –апреле-мае текущего года по сравнению с январем-февралем – трафик вырос на 21%).

Исследование показало, что большая часть опрошенных хочет регулярно расширять круг знакомств и общения, но при этом отмечает сложности в поиске новых партнеров. Более половины опрошенных отметили, что им сложнее с возрастом находить и друзей, и деловых партнеров, и единомышленников, ну а поиск партнера или супруга — это настоящая «боль»: 81% респондентов подчеркнули, что после 60 лет испытывают проблемы с романтическими знакомствами.

Для решения этой проблемы старшие активно пользуются современными технологиями: за прошедший год использование сервисов знакомств среди этой аудитории выросло на 71% (в период самоизоляции опять всплеск – рост на 29%).