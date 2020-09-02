Библиотеки города подготовили ко Дню города мероприятия, правда пройдут они в онлайн-формате. 5 и 6 сентября для жителей города будет проведен праздничный проект «Волгоград – город чудес». Волгоградцев ждут литературные марафоны, онлайн-прогулки и лектории, виртуальный квиз, выставки детских рисунков и декоративно-прикладного творчества, видеоуроки по истории города, поздравления любимому городу от читателей, музыкальные подарки от творческих коллективов и исполнителей.

Стать участником проекта смогут все желающие, для этого достаточно зайти на сайт «Централизованной системы городских библиотек» http://volglib.ru или страницы учреждения в социальных сетях https://vk.com/bibvlg https://www.facebook.com/groups/1440137912884609

Центральная библиотека имени М.К. Агашиной представит жителям областного центра сразу несколько мероприятий. Онлайн-игра или видеоквиз «Город без войны» объединит любителей краеведения разных возрастов. Для тех, кто делает первые шаги в изучении истории Волгограда, это прекрасная возможность познакомиться с городскими достопримечательностями. Онлайн-обзор «Древо города» расскажет о набирающих популярность направлениях в искусстве, включая арт-терапию. Об особенностях волгоградской погоды смогут узнать те, кто присоединится к онлайн-лекция «Климатические рекорды Волгограда». Лектор – представитель волгоградского отделения Русского географического общества Анатолий Судаков. Любителей ручных поделок ждут мастер-классы под общим названием арт-марафон «Город мастеров». А для самых юных читателей сотрудники библиотеки подготовили онлайн-загадки «Сказочные ребусы для детей».

Поздравления с Днем города в виде информационно-развлекательных онлайн- мероприятий готовят и библиотеки-филиалы районов Волгограда. Так, на сайте библиотеки-филиала № 1 можно будет послушать видеорассказ «История моей улицы». Библиотека-филиал № 3 им. И.С. Тургенева, расположенная в Ворошиловском районе, предлагает видео-прогулку «Наш город начинается с людей» — о волгоградцах, прославивших свой город. Библиотека-филиал № 4 им. Ю.В. Бондарева проведет День краеведческих знаний «Всем сердцем с тобой, мой город родной!», в который войдут виртуальная книжная выставка «На книжную полку – книгу о крае», знакомящая с книгами по истории Волгограда, интересными фактами о городе, а также видеоэкскурсия по ул. им. Ф. Э. Дзержинского «По улице длиною в жизнь». Библиотека-филиал № 12 Дзержинского района Волгограда разместит музыкальный онлайн-концерт от юных читателей библиотеки, воспитанников Детской музыкальной школы № 13.

Напомним, День города в этом году пройдет 5 и 6 сентября в онлайн-формате. Для жителей областного центра подготовлено более 30 концертов, викторин, виртуальных путешествий, онлайн-экскурсий, квестов и театрализованных представлений, которые можно будет увидеть на сайтах учреждений культуры, молодежной сферы, на страничках социальных сетей и в эфире МТВ.

Полную программу мероприятий, приуроченных празднованию 431-летия города, можно увидеть на сайте администрации Волгограда в разделе «Объявления» http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i1974



