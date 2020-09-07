В рамках договоренностей, компания получила статус «Официальный спонсор» всех мероприятий, проходящих до конца января 2021 г. под эгидой организации, включая главное событие — «Итоги года 2020». Цель партнерства — развитие и популяризация регби в нашей стране.

«Нам близки амбициозные задачи, стоящие перед Федерацией. Приятно быть причастными к развитию в России этой мужественной и зрелищной игры», — прокомментировал свое решение Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, являющийся членом Попечительского совета при Федерации. «Надеюсь, наша поддержка поможет российским регбистам побеждать».

«Сотрудничество с одним из лидеров телекоммуникационного рынка России — компанией «ЭР-Телеком Холдинг» — это хороший знак для представителей «новой экономики», показатель, что российское регби находится на подъеме и динамично двигается вперед, что это тот вид спорта, у которого большое будущее», — прокомментировал подписание соглашения Генеральный директор – председатель Правления Федерации регби России Станислав Дружинин.



