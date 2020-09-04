Работы по созданию Александровского сада планируют завершить в октябре текущего года, но уже сейчас жители и гости города могут видеть результат проделанных работ. Участок в границах улицы Мира и площади Павших борцов благоустраивается в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным областной администрации, фактическая готовность объекта сейчас составляет более чем 70%. На данный момент специалисты выполняют работы по облицовке гранитными плитами и блоками, строят лестницы и укладывают тротуарную плитку, монтируется наружное освещение и архитектурная подсветка, идет озеленение.

Общая площадь обновляемой территории составляет 1,7 гектара. Проект благоустройства сквера включает озеленение, устройство фонтана, поливочного водопровода, амфитеатра; замену асфальтового покрытия на тротуарную плитку, установку малых архитектурных форм (скамейки, урны). В сквере уже установлены крытые беседке-перголы, большие парковые скамьи и качели.

За время работ тут было высажено уже более 200 деревьев и более полусотни кустарников, также были обустроены цветники. На территории были высажены крымские и черные сосны, а также голубые ели. Также в зеленой зоне появились каштаны, катальпы, акации, липы, можжевельники. Для каждой площадки разработчики проекта подобрали оригинальные дизайнерские решения по вертикальной планировке и подбору растений.



