На полях региона ведется активная уборка технических культур, которые размещены на площади 813 тысяч гектаров. В этом году показатель превышает прошлогодний на 40 тысяч гектаров.

По данным комитета сельского хозяйства по Волгоградской области, сейчас аграрии ведут активную уборку подсолнечника, размещенного на площади 702 тысяч гектаров. Десятая часть уже обработана. На сегодняшний день намолочено уже 118 тысяч тонн при урожайности 14,9 центнера с гектара.

Основной вклад вносят районы, где площади посевов достигают порядка 60 тысяч гектаров: Еланский, Новоаннинский, Новониколаевский, Урюпинский, городской округ город Михайловка.

Отметим, что аграрии выращивают и другие востребованные культуры. Так, урожай горчицы составил порядка 15 тысяч тонн с площади 31 тысяч гектаров. Масличный лен обмолочен на площади 21 тысяч гектаров, валовой сбор составил 13,2 тысячи тонн при средней урожайности. Сафлор обмолочен на площади 27 тысяч гектаров, намолочено более 13 тысяч тонн.



