На полях региона стартовали работы по севу озимых культур. На данный момент аграрии южных районов области засеяли уже более 315 тысяч гектаров земель. Чтобы получить гарантированный урожай в 2021 году, регион должен занять озимыми культурами не менее 1,6 миллиона гектаров.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, на минувшем заседании ведущие аграрии поделились своим опытом проведения сева в непростых погодно-климатических условиях. В частности, АО «Аксайское», по словам руководителя предприятия Виктора Левкина, использует тактику сева исходя из сложившейся ситуации с запасами влаги, прогнозируемой температуры. Напомним, что это хозяйство славится высокой культурой земледелия и одними из лучших показателей по производству зерна высокого качества.

Отметим, что ряд хозяйств южной части региона приступили к работам по севу озимых, например, ИП глава КФХ Штепо А.В. засеяно порядка 60% полей, в этом хозяйстве Калачевского района в совершенстве владеют агротехнологиями, позволяющими при минимальной влагообеспеченности успешно выращивать зерновые. Всего площадь сева в регионе составляет на сегодня 315 тыс. га.

Для выполнения всего комплекса сельскохозяйственных работ аграриями региона засыпано семян в объеме 103% к потребности, проведена их подготовка и подработка, подготовлена техника. Необходимое плодородие почвы обеспечивается применением минеральных удобрений, что является залогом урожайности и качества производимого зерна.

Одновременно с посевными работами аграрии региона завершают уборку. На сегодня намолочено более 4,7 млн зерновых.



