«Концессии теплоснабжения» завершили первичные гидроиспытания сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Повторную и окончательную проверку прошли 640 км теплопроводов, что составляет 79,9% от общей протяженности. По результатам испытаний компания устранила 1 031 повреждение и обновила 17,6 км тепловых сетей.

В процессе устранения повреждений «Концессии теплоснабжения» обновляют инженерные коммуникации во всех районах города. Так, в Ворошиловском районе только по одной улице Козловской в общей сложности перекладывают около 1 км ветхого теплопровода диаметром 500 мм. В Тракторозаводском районе по ул. Богомольца сейчас обновляют участок тепловой магистрали диаметром 500 мм. В Кировском районе ведут работы по замене такой же крупной теплотрассы по ул. Быстрова. С начала года компания обновила 17,6 км тепловых сетей, а с начала работы концессий — 78,9 км.

Одновременно с гидравлическими испытаниями и обновлением сетей концессии проводят профилактику оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах. К началу зимы компания подготовила 114 котельных, 267 тепловых пункта и 41 насосную станцию. В ходе профилактики на объектах теплоснабжения ремонтируют оборудование, чистят котлы, проверяют работоспособность контрольно-измерительных приборов.

«Концессии теплоснабжения» круглогодично восстанавливают изоляцию тепловых труб. На сегодняшний день тепловая изоляция восстановлена на 9,7 км трубопроводов различного диаметра. До конца года запланировано восстановление еще 3,8 км изоляционного покрытия.

Управляющие компании готовят к зиме внутридомовые коммуникации. На сегодняшний день промывку и опрессовку прошли сети в 4430 многоквартирных домах и 677 социальных объектах, что составляет, соответственно, 88% и 97% от общего количества объектов.



