Некоторым жителям Краснооктябрьского района временно будет отключена подача газа. Отключение связанно с проведением плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 1 октября 2020г. с 1:00 до 20:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Краснооктябрьском районе Волгограда по следующим адресам:

ул. Автомагистральная, 1, 3.5;

ул. Кравченко, 1а, 1в, 3а, 148;

ул. Менделеева, СНТ «Металлург», 230/3;

ул. Лазурная, 11, 21, 24;

ул. Большая Кольцевая, 116, 124, 126, 130, 132, 134, 139, 141, 142, 143, 144, 145А, 147, 148, 152, 154, 156, 160, 170, 174, 176, 176Б, 161;

ул. Нежная, 1, 5, 7, 9, 15, 17, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50;

ул. Летняя, 1, 3, 4, 5, 6, 8-21, 23, 25, 31, 33;

ул. Кольцевая, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23-32, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 100;

ул. Малая Кольцевая, 2, 4, 8, 10, 16, 18, 20, 22;

СНТ «40 лет Октября», 138, 139, 141, 142, 143, 145, 145/1311, 145/1315, 145/1316, 145/1318, 146, 147, 155;

ул. Воронова, 57/7, 57/10, 57/10а, 57/11, 57/18, 57/22, 57/23, 57/24, 57/25, 57/25А, 57/100, 57/101(лит. А, Б), 57/109, 57/150, 57/151, 57/166, 57/184А, 59/9, 177;

ул. Автомагистральная, 7, 9, 11, 11а, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Филатова, 2-17, 19, 21-24, 26, 28, 30;

ул. Щорса, 1-9, 4В, 11-30, 32, 34/1, 34/2, 35, 36, 36/1, 36/2, 36/3(1), 36/3(2), 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;

ул. Воронова, 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 28, 30, 34, 35, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57/36, 58, 59/129;

ул. Сумская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20, 20а, 26, 34;

ул. Пржевальского, 4, 5, 7, 8, 10-14, 16, 18, 20;

ул. Гайдара, 2, 21-27, 29, 30;

ул. Рахманинова, 2, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 21а;

ул. Беговая, 3;

пер. Стрелецкий, 4, 7, 11, 12, 14;

ул. Гуртьева, 3, 8;

ул. Аграрная, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6(1, 2), 5(1, 2), 6а, 7(1, 2), 8(1, 2, 3), 9, 10(1, 2, 3), 11, 12(1, 2), 13, 14,

15(1, 2), 16(1, 2) 17(1, 2, 3), 18(1, 2), 19(1, 2), 21(1, 2, 3, 4), 21(1, 2, 3), 33(1, 2), 34(1, 2) 36, 37, 38, 40(1, 2), 41, 42(1, 2), 43, 44(2), 47, 60, 61;

ул. Окраинная, 1б, 2, 5б, 7, 9б, 13б, 16, 18, 19б.

1 октября 2020г. с 9:00 до 20:00 потребителям, проживающим в Краснооктябрьском районе Волгограда по следующим адресам:

ул. Уссурийская, 45, 45А, 47, 54, 56, 57;

ул. Веселая, 44Б, 46, 48, 48Б, 49-57, 59, 61, 65, 67;

ул. 39 Гвардейская, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26;

ул. Победы, 35, 35Б, 37, 39, 41, 43-50, 42Б, 42В, 46А, 48А, 49А, 52-60, 64, 66, 66А, 68;

ул. Айвазовского, 29А, 30А, 30А/2, 30-46, 31А, 47А, 48-52, 52/2, 54;

ул. Восточная, 16А/1, 16А/2, 16Б, 18, 20, 22, 22А/1, 22А/2, 23, 23А, 24/2, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 36, 36А, 39.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

73-94-35, 73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).