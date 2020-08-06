В регионе ведется активная работа по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных. На данный момент животноводы заготовили около 60% от потребности или 654,3 тысячи тонн кормов для предстоящей зимовки скота. Работа продолжится вплоть до ноября.

По данным регионального комитета сельского хозяйства, для кормов было скошено естественных и сеяных трав на площади порядка 100 тысяч гектаров. В работе животноводы используют 62 кормоуборочных комбайна, 1247 тракторных косилок, 941 пресс-подборщик, а также другую технику и оборудование.

Потребность в кормах для скота, поголовье которого составляет в регионе порядка 360 тысяч животных (без учета свиней и птицы), насчитывает 1143 тысячи тонн кормовых единиц. В том числе грубых кормов необходимо 591,6 тысячи тонн, сочных – 27,9 тысячи тонн, зернофуража – 523,7 тысячи тонн.

Напомним, животноводство – одно из ключевых направлений развития АПК Волгоградской области. Вопросы кормопроизводства, которое является базисом для отрасли, а также увеличения орошаемого клина земель рассмотрены на выездном заседании Совета по АПК, которое провел в Октябрьском районе губернатор Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что мелиорация была и остается важнейшим фактором развития кормовой базы для животноводства. Это направление обозначено приоритетом с 2014 года: за это время с господдержкой удалось нарастить площадь орошения до 58,5 тысячи гектаров или в 1,7 раза по сравнению с действующими на тот момент. В 2020-м предстоит ввести в строй еще 8,6 тысячи гектаров орошения, в том числе не менее шести тысяч гектаров новых объектов. Работа ведется в 10 муниципальных районах по 15 проектам, которые необходимо завершить в установленные сроки.



