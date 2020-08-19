В Дзержинском районе в конце августа будет временно отключена подача газа в один из домов. Это связано с проведением ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», на время проведение газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 27 августа 2020г. с 08:30 до 17:30 будет временно приостановлена поставка газа потребителям Дзержинского района Волгограда, проживающим по адресу:

— пр. Жукова, 98 (кв. №1-15).

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского, Центрального районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).



