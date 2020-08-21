В регионе завершается подготовка всех вузов к началу учебного года с учетом действующих рекомендаций Роспотребнадзора. Обучение студенты начнут в смешанном формате. Об этом сообщили на заседании совета ректоров высших учебных заведений Волгоградской области, которое состоялось в формате видеоконференции.

По данным областной администрации, в рамках межведомственного взаимодействия учреждения перед открытием проверяют на соответствие всем требованиям противопожарной, антитеррористической и санэпидемиологической безопасности.

Все вузы региона с первого сентября переходят на смешанный формат организации учебного процесса: лекции пройдут дистанционно, для проведения лабораторных и практических занятий в очном формате для групп студентов будут выделены индивидуальные помещения. Чтобы минимизировать контакты, скорректируют учебные расписания. При входе в общежития и учебные корпусы организуют обязательную термометрию студентов и педагогов. Во всех помещениях до и после занятий будет проводиться влажная уборка с обработкой поверхностей моющими и дезинфицирующими средствами.

«Чтобы избежать возможного возникновения вспышек заболевания среди студентов и преподавателей вузов, необходимо с полной строгостью соблюдать все ограничения, — обратилась к ректорам вузов заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. — В Волгоградской области на сегодняшний день продолжает действовать ряд ограничительных мер. Очень важно, чтобы студенты и преподаватели придерживались этих строгих правил не только в стенах вузов». Заместитель губернатора отметила, что только ответственное отношение к обязательному исполнению всех санитарно-эпидемиологических норм позволяет избежать вспышки заболевания.

И.о. руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Климина призвала вузы присоединиться к информационной кампании по профилактики коронавирусной инфекции и профилактике гриппа и ОРВИ, которая в регионе стартует с 24 августа.

В ходе совещания ректоры доложили о подготовке вузов к началу учебного года. В учреждениях завершается проработка вопросов приема иностранных студентов, организации учебных занятий, завершается закупка дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты, специального обеззаражающего оборудования. Итоговый доклад они представят к 28 августа. Руководитель совета ректоров Александр Коротков подчеркнул, что в регионе будет осуществлен мониторинг подготовки вузов к учебному году и проведению мероприятий по профилактике — лучший опыт применят в других учреждениях.



