Подготовка учебных заведений и детский садов к приему детей выполнена на сто процентов. По данным областной администрации, все 1409 учебных заведения и детских сада готовы к новому учебному году на 100%, что подтверждено межведомственной комиссией. Подписаны соответствующие паспорта.

Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в оставшиеся до первого сентября дни профильным ведомствам предстоит взять на особый контроль вопросы обеспечения комплексной безопасности в ходе подготовки и проведения образовательного процесса. Также была поставлена задача уделить пристальное внимание организации транспортного движения около детских садов, школ, вузов, особенно в первые недели учебного года.

С Главным управлением МВД по Волгоградской области, с ГИБДД отдельно проработают вопрос о дополнительных патрулях по маршрутам перемещения детей. Губернатор также отметил важность широкого информирования всех участников дорожного движения.

Было ещё раз отмечено, что с 1 сентября все школьники 1-4 классов будут обеспечены горячим питанием.



