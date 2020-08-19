Сквер у собора Александра Невского «получил» название, которое было выбрано жителями города в рамках голосования. Участниками голосования стали более 2500 человек. Большая часть опрошенных проголосовали за вариант «Александровский сад»

Как сообщает городская администрация, останавливая свой выбор на этом наименовании, участники голосования вспоминали историю города: «Именно на Александровской площади в Царицыне и стоял возрождающийся храм» и объясняли свой выбор близостью расположенного рядом собора Александра Невского. На втором месте оказался «Соборный сквер», на третьем – «Сталинградский сквер» и «сквер Мира».

Общегородское голосование было организовано на сайте администрации Волгограда и проходило в два этапа. За время проведения конкурса горожане приняли активное участие в выборе лучшего названия парку. В рамках первого этапа жителями предложено свыше 350 версий наименования новой зеленой зоны, на основе наиболее популярных предложений был сформирован список для голосования из десяти вариантов.

В соответствии с реестром муниципального имущества Волгограда в настоящее время территория, ограниченная улицами Володарского, Гоголя и Мира, носит официальное название «сквер 20-го квартала в Центральном районе».



