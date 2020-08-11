Волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта» готовит к открытию новую выставку «Семейство чемодана». В рамках выставки посетители смогут увидеть сундуки, внутри которых можно было не только хранить вещи, но и спать, а также первые чемоданы совершившие революцию в середине XIX века. Ну и, конечно, мы коснемся наших дней, заглянем в дамскую сумочку, и узнаем все секреты современных саквояжей.

По данным пресс-службы музея, посетителям расскажут, как хранили и перевозили вещи наши предки, где и когда появился чемодан, кому в армии положено иметь планшет и чем портфель отличается от ранца. Гости увидят, как перевозить не только свои вещи, но и музыкальные инструменты, а также они встретят здесь и иностранных гостей – чемоданы из Германии и Китая.

Выставка «Семейство чемодана» откроется 14 августа в административном здании музея. Возможно посещение экспозиции с экскурсоводом, но только по предварительной записи и для групп не более 5 человек.

Справки по телефону: 67-33-02.



