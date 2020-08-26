Жителей и гостей города приглашают прогуляться по подземельям музея-заповедника «Старая Сарепта». Разгадать тайну подземелий и узнать мистические подробности можно в рамках экскурсионной программы «Подземелья Старой Сарепты».

По данным пресс-службы музея, во время программы участникам представится редкая возможность спуститься в старинные подвалы XVIII века, своими глазами увидите уникальные подвалы екатерининской эпохи и услышать захватывающие легенды Сарепты.

Экскурсия проводится по предварительным заявками для групп не более 5 человек.

Возраст: 16+.

Стоимость: 250 руб., цена действительна до конца августа.

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Посещение возможно только по предварительной записи!

Телефоны для справок и записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.

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*Не забудьте ознакомиться с ограничительными мерами посещения на сайте и в социальных сетях музея-заповедника!



