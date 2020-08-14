Билайн открывает для своих клиентов в Волгоградской области и других регионах дополнительные возможности оставаться на связи с родными и близкими, даже если на счете смартфона недостаточно средств и номер заблокирован. С помощью новой бесплатной услуги «Страховка при нуле» клиенты Билайн смогут звонить и писать в мессенджерах, пользоваться картами и навигацией, а также мобильным приложением платежной карты Билайн в течение 24 часов с момента исчерпания средств.

«Страховка при нуле» сохраняет доступ к WhatsApp, Viber, Skype и ряду других мессенджеров, Яндекс.Картам, Яндекс.Навигатору, картам Google, а также приложению платежной карты Билайн в течение 24 часов с момента блокировки номера. При этом интернет-трафик приложений в этот период не расходует основной пакет интернета и предоставляется бесплатно.

Достаточно подключить услугу один раз в мобильном приложении «Мой Билайн» при положительном балансе. «Страховка при нуле» активируется автоматически каждый раз, когда на счете не будет хватать средств и номер заблокируется, и будет действовать в течение следующих 24 часов. По истечении этого периода клиенту необходимо пополнить счет на сумму, достаточную для выхода в положительный баланс.

Услуга доступна для подключения на предоплатных тарифных планах и действует только для смартфонов.



