Музей-заповедник «Старая Сарепта» запускает художественную викторину «Взгляд на Сарепту», участниками которой могут стать все желающие. Викторина организованная в рамках проекта «Музей в гаджете: Сарепта онлайн».

По данным пресс-службы музея, сотрудники музея изобразили колоритные уголки «Старой Сарепты», и теперь виртуальным посетителям предстоит угадать, где находится это место.

В социальной сети Инстаграм на официальной странице музея-заповедника «Старая Сарепта» @altsarepta1765 с 7 по 12 августа будут публиковаться фото-загадки, а участникам необходимо отвечать в комментариях, какое здание здесь изображено. Самый активный получит приз – эксклюзивную коллекцию открыток, созданных по мотивам работ художественной викторины «Взгляд на Сарепту».

Итоги художественной викторины «Старая Сарепта» подведет 13 августа.



