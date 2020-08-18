В начале сентября волгоградцы смогут принять участие в написании «Диктанта Победы», который будет проводиться в рамках мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. «Диктант Победы» проведут 3 сентября на более 7,5 тыс. площадках по всей стране. Организуют акцию во всех населенных пунктах, где число жителей превышает пять тысяч человек. Присоединятся и 75 зарубежных государств. Планируется, что этот добровольный экзамен сдадут более полумиллиона человек.

По данным РИАЦ, в этом году из-за противоэпидемических мер по недопущению распространения коронавируса дату проведения «Диктанта Победы» перенесли на 3 сентября. Об этом на онлайн-конференции, организованной в пресс-центре МИА «Россия сегодня», сообщил координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В прошлом году «Диктант Победы» провели на 1373 площадки, где 105 тысяч человек написали этот добровольный экзамен по истории, а еще 48 тысяч прошли тест онлайн. В 2020 году изменится формат теста: вместо 20 вопросов зададут 25, дополнительные будут связаны с территориальной спецификой того округа или страны, где организуют площадки.

Желающим принять участие в «Диктанте Победы» предлагается подготовиться при помощи онлайн-тестов, которые размещены на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. В одном из них — девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты могут засчитывать при поступлении в вузы как дополнительные баллы – до 10.

В Волгоградской области «Диктант Победы» напишут на 87 площадках. В региональном центре ими станут Волгоградский государственный университет, Волгоградский институт управления (филиал РАНХиГС), Волгоградский социально-педагогический университет, Волгоградская государственная академия физической культуры, Волгоградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (МФЮА), школы №44, 10, 6, 11, 130, 54, 34, 92, 18, 3, 51, 82, 120, 134, лицеи №6, 8, 9, 10, гимназии № 14,15, 16, 10, 6, Волгоградский технологический колледж, ФГБУК «Историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». В муниципальных районах акцию проведут на базе учебных заведений.



