20 августа в Среднеахтубинском районе состоится сельскохозяйственная ярмарка «Волгоградский овощевод», где можно будет купить местные овощи и другую продукцию АПК. Посетителям ярмарки предложат ознакомиться с образцами современной сельхозтехники, новинками растениеводства и агротехнологий, а также приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет проходить в Среднеахтубинском районе на площадке фермерского хозяйства Павла Чердынцева.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, фермеры и сельхозкооперативы предложат покупателям свежую продукцию. Пройдут консультации аграриев с представителями торговых сетей и предприятий общественного питания, экспертами перерабатывающей отрасли, направленные на расширение рынков сбыта.

Волгоградские овощеводы также смогут обменяться опытом, увидеть результаты внедрения передовых технологий на опытных полях томатов, перца, моркови. Ученые Волгоградского государственного аграрного университета представят результаты селекционной работы, перспективы применения овощей новых сортов в переработке.

Напомним, результатом работы региональной власти по развитию АПК, которая системно проводится с 2014 года, стало увеличение объема производства овощей, возвращение Волгоградской области статуса одного из лидеров отрасли. В течение последних трех лет на полях региона аграрии ежегодно собирают более одного миллиона тонн овощей, причем 85% этого объема приходится на коллективный сектор.

Местом проведения ярмарки станут поля близ поселка Третий Решающий Среднеахтубинского района, начнется мероприятие в 8:00.



