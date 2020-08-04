Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе Волгоград примет эстафету акции «Навстречу 50-летию фильма «Офицеры», посвященную празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Акция организованная народным артистом СССР Василием Лановым стартовала 26 июля 2020 г. в День Военно-морского флота акция стартовала в городе-герое Севастополе.

По данным комитета культуры Волгоградской области, мероприятия в рамках акции пройдут в городах-героях Российской Федерации. Следующим этапом проведения акции станет город-герой Волгоград. Эстафету проведения акции в Севастополе приняли начальник отдела социально-культурной деятельности комитета культуры Волгоградской области Тамара Куимова и директор Волгоградского областного центра народного творчества Ирина Терзиева.

В рамках акции пройдёт творческая встреча с артистами Василием Лановым, Аллой Покровской и Александром Воеводиным, а также состоится демонстрация фильма «Офицеры». Дата проведения акции в Волгограде будет определена позднее, когда это позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе.



