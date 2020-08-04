Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машковапредставляется новую виртуальную выставку «Петр Гречкин. Сила факта», которая начала свою работу на сайте учреждения. Данная выставка стала продолжением серии монографических экспозиций в рамках проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем грантового конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Подобная серия выставок знакомит с искусством художников, для которых наш город стал главным в творческой жизни.

По данным пресс-службы музея, увидеть экспозицию можно будет до 20 октября 2020 года, за это время музей покажет более 50-ти лучших произведений, хранящихся в его фондах. Всего, в общей сложности, в музейном собрании находится 59 произведений П.Ф.Гречкина.

За шесть десятилетий творческой жизни Петром Федоровичем Гречкиным (1907-1990) была создана уникальная по полноте, охвату, разнообразию техник и приемов художественная антология нашего города. Ему довелось работать в заводских многотиражках, «Сталинградской правде», книжном издательстве, делать плакаты, его работы получали известность, будучи растиражированными на почтовых открытках и конвертах. Однако прежде всего Петр Гречкин известен как автор обширных станковых серий, выполненных в карандаше, линогравюре, офорте, акварели, пастели, темпере. Обращался он к портрету и историческим сюжетам, но самой родной для него темой стал образ города. Гречкина по праву можно назвать «гением места» нашего города. Фактически, все его творческое наследие представляет целостную в своем разнообразии сюиту, посвященную жизни нашего города.



