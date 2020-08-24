Волга продолжает пополняться ценной рыбой. На днях специалисты выпустили в реку еще 130 тысяч мальков осетра русского. Мальков выпускали в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, малёк в Волгу был выпущен для пополнения водных биоресурсов и компенсации нанесенного природе ущерба по договору ИП Богачева В.С., специалисты которого и осуществили выпуск молоди в реку.

В волгоградском регионе основную работу по мониторингу и восполнению биоресурсов ведет Нижневолжский филиал ФГБУ «Главрыбвод». С начала 2020 года сотрудники учреждения уже выпустили в Волгу 359,8 тысячи штук мальков ценных пород. В том числе в июле в волжские воды отправились 80,6 тысячи штук молоди осетра и свыше 51 тысячи стерляди. Все мальки выращены в собственных прудах и бассейнах предприятия.

Кроме того, работа по восполнению водных биоресурсов в Волгоградской области продолжается и в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» — по этой программе в Волгу и Ахтубу в течение 2020 года планируется выпустить более 650 тысяч мальков стерляди и сазана.



