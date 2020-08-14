В понедельник, 17 августа, «Концессии водоснабжения» подключат к центральному водопроводу участок нового трубопровода по ул. Полухина от ул. Павленко до ул. Дарвина. Новые коммуникации повысят надежность водоснабжения частного сектора Советского района.

Трубопровод диаметром 160 миллиметров отработал свой нормативный срок эксплуатации: на изношенном водопроводе часто возникали порывы. Для предотвращения технологических нарушений «Концессии водоснабжения» заменили чугунный трубопровод на полиэтиленовый.

С 07.00 до 23.00 17 августа 2020 г. будет временно приостановлено водоснабжение следующих многоквартирных домов:

— ул. Ващенко, дома 1-84

— ул. Дарвина, дома 1-65

— ул. Дворжака, дома 1-66

— ул. Джабаева, четные дома 1-25

— ул. Зевина, четные дома 40-124, нечетные дома 15-93

— ул. Коганова, дома 84-127

— ул. Кошута, дома 1-57

— ул. Мочалова, дома 1-68

— ул. Павленко, дома 1-67

— ул. Пассара, дома 1-68

— ул. Пчелина, дома 1-84

— ул. Райниса, дома 1-40

— ул. Сарафанова, дома 1-93

— ул. Фучика, дома 1-65

— ул. Чембарова, дома 63-92

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.



