В регионе вновь продлили ограничения на посещение лесов. По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, решение о продлении ограничений было принято в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасности в Волгоградской области. Запрет на посещение лесов продлен до 6 сентября.

По данным профильных служб, в рамках действующих ограничений гражданам запрещено находится на территории лесов, а также въезд в них на транспортных средствах.

В настоящее время усилено патрулирование лесных территорий оперативными группами, продолжается работа по созданию минерализованных полос, опашке территорий.

Отметим, дополнительные задачи по обеспечению пожарной безопасности поставил губернатор Андрей Бочаров. В 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» приобретено более ста единиц лесопожарной, лесопатрульной техники и оборудования для лесничеств Волгоградской области. Обновление специализированного автопарка, а также своевременно проведенный комплекс профилактических мероприятий позволяют оперативно реагировать на возгорания и минимизировать ущерб, нанесенный стихией.

Напомним, при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8 (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.



