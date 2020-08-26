Экологи региона проведут работы по восстановлению леса, уничтоженного пожаром несколько лет назад. Работы будут проводиться в рамках экологического проекта «Подари лес другу» в Алексеевском районе. Средства на высадку новых деревьев перечислили жители Волгоградской области и других регионов России.

Суть проекта «Подари лес другу» состоит в том, что любой желающий может на интерактивной карте, размещенной на веб-платформе Treeography.com, выбрать на той или иной территории участок леса либо отдельное дерево и перечислить средства на его посадку. В Волгоградской области для проведения работ по высадке деревьев комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона предложен участок Алексеевского лесничества площадью 1,3 гектара — в 2010 году он был практически полностью уничтожен огнем и нуждался в восстановлении.

Отметим, что средства на высадку деревьев на территории Алексеевского лесничества были собраны в рекордные сроки – всего за два месяца. Вклад в восстановление лесного участка внесли 2550 человек. На перечисленные ими деньги уже этой осенью будет приобретено и высажено 4550 саженцев акации. В течение четырех последующих лет специалистами лесничества будет осуществляться уход за высаженными деревьями, а все, кто принял участие в проекте, перечислив средства, смогут получать регулярные отчеты о том, как себя чувствуют саженцы.



