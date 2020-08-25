Региональные животноводы увеличивают поголовье мелкого рогатого скота. Так, за первое полугодие текущего года поголовье овец и коз составило более одного миллиона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество мелкого рогатого скота в Волгоградской области выросло на шесть тысяч.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, наиболее активно увеличивается поголовье овец в коллективном секторе отрасли. Только за последние три года количество этих животных в КФХ и сельхозпредприятиях региона увеличилось на 9,7 тысячи, достигнув 442,6 тысячи голов.

С начала года 197 хозяйств отрасли получили 76,1 миллиона рублей субсидий. Полученные средства были направлены на содержание 44,5 тысячи племенных и 111,6 тысячи товарных овцематок. Также животноводам направлена поддержка на увеличение поголовья, приобретение более полутора тысяч племенных ярок.

Стоит отметить, что овцеводство — одно из важных направлений развития животноводства Волгоградской области. Ряд районов, особенно в Заволжье, исторически специализируются на выращивании овец, здесь содержится половина всего поголовья мелкого рогатого скота в регионе, развивается племенная база. Местными специалистами с учетом особенностей заволжских территорий выведена волгоградская порода овец мясошерстного направления. Этих животных успешно разводят на предприятиях СПК «Племзавод «Красный Октябрь», СПК племзавод «Палласовский», СПК «Племзавод «Ромашковский». Только на племзаводе «Ромашковский» в этом году получено около 14 тысяч ягнят.

Кроме того, Волгоградская область славится разведением эдильбаевской мясосальной породы овец — укреплением племенной базы занимается селекционно-генетический центр ООО «Волгоград-Эдильбай» Быковского района, который реализует перспективную программу развития производства.



