В регионе стартовал сезон охоты на барсука, об этом сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. По данным комитета летне-осенней охоты на этот вид животных в регионе начался 15 августа и продлится до 31 октября.

По подсчетам специалистов в регионе насчитывается более 5500 особей барсука их численность на протяжении последних лет остается стабильной. Но, несмотря на это на добычу установлены лимиты. Так, в 2020 году охотникам разрешено добыть 340 особей.

При этом Облкомприроды напоминает охотникам, что в связи с пожароопасной обстановкой в Волгоградской области действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. С перечнем лесных территорий, въезд на которые ограничен, можно ознакомиться на сайте комитета.



