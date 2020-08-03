НПГ «Сады Придонья» в Городищенском и Калачевском районах ведут активную работу по расширению промышленных площадей, укреплению материально-технической базы предприятия, а также реализацию экспериментальных селекционных проектов.

По данным пресс-службы областной администрации, сейчас предприятие ведет работу по реализации такого перспективного направления, как закладка карликовых суперинтенсивных орошаемых садов. В настоящее время ими заняты порядка 170 гектаров. Предприятие стало первым в мире кто реализует такой масштабный проект, подобного в таких объемах ещё никто не делал.

Справка: в Городищенском районе расположены цеха переработки и производства альтернативных молочных продуктов НПГ «Сады Придонья», разливочные линии сокового производства, склад готовой продукции. Текущие производственные мощности предприятия составляют 1750 тонн в сутки — прирост объемов только за последние пять лет благодаря модернизации производства увеличен на 40%. Серьезным подспорьем в развитии предприятия является государственная поддержка.



