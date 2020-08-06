Современные библиотечные пространства будут созданы на базе учреждений Палласовского и Октябрьского районов, а также города Волжского в 2020-2021 годах. На создание и оснащение библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» будет выделено 25 миллионов рублей.

По данным комитета культуры Волгоградской области, модельный стандарт новых библиотек предполагает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей: с дискуссионными клубами, консультационными пунктами, лекториями, центрами культурной жизни муниципального образования. Кроме того, в учреждениях создадут условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, первая модельная библиотека в Волгоградской области уже в этом году откроется на базе Центральной библиотеки Палласовской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. В стильном многофункциональном пространстве «Библиотека «Глобус» читатели района смогут ознакомиться с новой фондовой коллекцией книг, воспользоваться современным оборудованием и получить помощь профессионала.

Ещё два современных пространства создадут в Волгоградской области в 2021-м году в Центральной районной библиотеке Межпоселенческой библиотечной системы Октябрьского района и библиотека-филиал №16 Муниципальной информационной библиотечной системы города Волжского. В последней появятся зоны для чтения, проведения мастер-классов, лекций, тренингов и семинаров. Модернизированная библиотека Октябрьского района станет центром притяжения для всех категорий пользователей: в учреждении появятся новые формы работы с читателями, также жителям станут доступны каталоги ведущих библиотек и ресурсы информационных центров всего мира.

Отметим, модельные библиотеки создаются в регионах в рамках национального проекта «Культура», реализация которого началась 1 января 2019 года. В этом году для участия в конкурсе было подано 542 заявки от 82 субъектов РФ.



