В сентябре количество выполняемых рейсов на одном из маршрутов пригородного поезда будет увеличено. Дополнительные рейсы будут добавлены на маршрут Петров Вал – Ильмень.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, в соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области со 2 сентября увеличивается периодичность курсирования следующих пригородных поездов:

— № 6529 Петров Вал – Ильмень отправлением со ст. Петров Вал по средам и пятницам (вместо пятницы) в 17:10, прибытием на ст. Ильмень в 19:16;

— № 6530 Ильмень – Петров Вал отправлением со ст. Ильмень по средам и пятницам (вместо пятницы) в 19:40, прибытием на ст. Петров Вал в 21:46.



