В регионе продолжается строительство дороги, которая свяжет села Липовка и Романовка в Ольховском районе Волгоградской области. Асфальтированная дорога, протяженностью более четырех километров повысит транспортную доступность территорий, а также позволит более чем на 120 километров сократить путь между трассами М-6 и Р-228.

Как сообщают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на данный момент на объекте выполнено на 20% устройство земляного полотна, и уже на 40% уложен верхний слой щебеночного основания. После завершения этих работ подрядчик приступит к укладке основного слоя асфальтобетонного покрытия, затем здесь установят барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, нанесут разметку.

Добавим, что строительство проходит в рамках программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области». Все работы планируется завершить в августе 2021 года.



